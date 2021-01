Die Futures-Märkte signalisieren ein weiteres Niedrigzins-Jahrzehnt. Das ist gut für Nebenwerte. Welche Aktien-ETFs sich lohnen können.

Der Start ins neue Jahr ist geglückt – zumindest an der Börse. Zugleich erinnern der schleppende Impfstart in Deutschland und die Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen daran, dass die Krise alles andere als ausgestanden ist. Darauf haben die Experten des Investmenthauses Brandywine Global bereits vor Weihnachten hingewiesen und betont, dass die Zinsen in Europa noch lange niedrig bleiben dürften.

Konkret halten es die Experten nach einem Blick auf die Futures-Märkte für möglich, dass die aktuelle Zinssituation bis Ende des Jahrzehnts anhält. „Nachdem die Euphorie um Impfstoffe gegen das Corona-Virus sowie die damit einhergehende Erholung der Konjunktur verflogen ist, werden die Märkte einen Blick auf die Realität nicht vermeiden können“, so die Anlageexperten.