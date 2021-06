Emerging Markets: Brasilien und Mexiko bleiben im Aufwärtstrend

In den lateinamerikanischen Ländern Brasilien und Mexiko sieht die wirtschaftliche Lage wieder besser aus. Diese ETFs können profitieren.

Im Gegensatz zu den Industriestaaten ist die Entwicklung der Covid-19-Neuinfektionen und -Todesfälle in den Schwellenländern weiterhin alles andere als ermutigend: In Indien scheinen die Ansteckungen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, während sie in Lateinamerika zwar nicht so hoch sind, aber wieder steigen. „Hinzu kommt, dass es in Lateinamerika kein einheitliches Muster gibt: In Argentinien steigen die Neuinfektionen sprunghaft an, in Mexiko sind sie sehr niedrig, und in den übrigen Ländern gehen sie zwar zurück, aber noch nicht stark“, erklärt Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management Germany.