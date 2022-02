Emerging Markets-ETF: Der Fels in der Brandung

Emanzipation von den Industrieländern

Dara White, Head of Global Emerging Markets Equity bei Columbia Threadneedle sagt: „Mit Beginn des Jahres 2022 können wir davon ausgehen, dass robuste Fundamentaldaten in den Schwellenländern für deutlichen Rückenwind sorgen werden“. Sie betont: „Unseres Erachtens ist die Innovation des Universums, gemessen sowohl an der Tiefe als auch der Qualität, für aktienspezifisch vorgehende Anleger ideal (…)“. Selbst die Drosselung der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank Fed verliert der Investmentexpertin zufolge zunehmend ihren Schrecken. Nur noch die Türkei erscheine anfällig. Auch wenn China ausgeklammert würde, könnten die Volkswirtschaften der Schwellenländer insgesamt ein Plus in der Leistungsbilanz vorweisen.