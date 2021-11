Emerging Markets-ETF: Dynamik im Depot

Zinserhöhungen bedeuten Gegenwind

Lazard EM-Experte Donald geht in seinem aktuellen Ausblick auch auf die Situation in China ein, wo staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zunehmen. Nach Maßnahmen gegen den Internetriesen Alibaba kündigten die Machthaber in Peking Untersuchungen und Geldstrafen für mehrere weitere bekannte Internetplattformen an. „Die Maßnahmen Chinas haben die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht und chinesischen Aktien einen Dämpfer verpasst, wenngleich die übergroße Vertretung im MSCI EM Index es schwierig macht, sich komplett aus China zu verabschieden“, schreibt Donald. Außerdem habe China viele innovative und weltweit führende Unternehmen, in die sich viele Anleger ein Engagement wünschten.

Indexname lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre MSCI Emerging Markets +8,32 +3,50 +2,53 +14,45 +38,29 FTSE Emerging +10,78 +3,25 +3,97 +15,11 +40,69 MSCI Emerging Markets IMI +10,56 +3,62 +2,83 +17,28 +41,98 MSCI EM Asia NR USD +5,45 +4,35 +2,63 +10,73 +46,86 MSCI EM Far East NR USD +0,72 +4,25 +0,49 +5,42 +43,42 MSCI EM Eastern Europe 10/40 NR USD +33,96 -3,83 +8,23 +45,95 +39,69 MSCI EM EMEA NR USD +21,15 +2,04 +4,06 +25,85 +18,78 MSCI EM Latin America NR USD -0,95 +0,06 -7,66 +13,53 -10,44 S&P Emerg Mkts High Yld Divi Arst NR USD +5,79 +1,70 +0,68 +10,79 +9,25 FTSE BRIC 50 NR USD -7,44 +3,03 +0,09 -6,28 +23,95

Rohstoffnachfrage treibt an

Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (WKN: A12GVR) bildet den Schwellenländerindex MSCI EM eins zu eins ab. Anleger können damit an der Wertentwicklung von über 1.400 Unternehmen aus 27 Schwellenländern teilhaben und mit der starken Diversifizierung einiges an Risiken herausnehmen. Eine Überprüfung des Depots auf sektorspezifische Gefahren, wie derzeit im chinesischen Tech-Bereich, erübrigt sich weitgehend. Knapp ein Drittel der Positionen werden von chinesischen Titeln gehalten. Taiwan, Südkorea und Indien folgen auf die Plätze. Im laufenden Jahr legte der ETF um sechs Prozent zu, die Kosten betragen 0,18 Prozent im Jahr.