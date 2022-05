Emerging Markets-ETF: Gerade jetzt für Anleger interessant

Hohes Wachstumspotenzial

Das Beispiel China zeigt, das Risiko von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen ist in den Emerging Markets höher einzuschätzen als in den Industrieländern. Für Dyrk Vieten, Geschäftsführer der ficon Vermögensmanagement, gehören die Emerging Markets dennoch in jedes Portfolio. Einfacher Grund: Deren Wachstumspotenziale seien langfristig positiv. „Auf kurze Sicht übertreffen viele Schwellenländer sogar die Konjunkturerwartungen der westlichen Industrienationen“, sagt Vieten. Das mache sie für Anleger interessant. Beispiel Indien: Asiens drittgrößte Volkswirtschaft nach China und Japan solle in diesem Jahr allein ein Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent aufweisen und für 2023 sogar acht Prozent.

Aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik hat sich die Bank of India jüngst getraut, den Leitzins erneut anzuheben. Auch Bangladesch, Malaysia, Vietnam und die Philippinen dürften laut der Asiatischen Entwicklungsbank mit prognostizierten Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent weit überdurchschnittlich wachsen. „Zwar haben die Emerging Markets schon immer eine erhöhte Risikobereitschaft erfordert, dennoch sind in diesen Ländern sehr werthaltige und vor allem günstig bewertete Aktien zu finden“, so Vieten. Damit seien die Emerging Markets auch für value-orientierte Anleger interessant.