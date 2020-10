Energie-ETF abgestürzt: Hat der Markt maßlos übertrieben?

US-Energiesektor: Evolution statt Revolution

Zwar würden regenerative Energiequellen zunehmend an Bedeutung gewinnen, doch sorge der weltweit steigende Energiebedarf dafür, dass auch klassische Energieträger weiter gefragt seien. „Anleger sollten mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bedenken, dass zwar der Energieverbrauch pro Kopf in den Industrieländern sinken dürfte, der Energiebedarf weltweit aber insgesamt steigt. Öl und Gas werden noch für viele Jahre den größten Teil der globalen Energienachfrage stillen“, so Western Asset Management.

Mit einer Energie-Revolution sei indes nicht zu rechnen. Vielmehr dürfte eine langsame Transformation hin zu regenerativen Energien bevorstehen. Auch die Präferenz der Konsumenten wird darüber entscheiden, wie schnell die Energiewende in den USA vonstattengeht“, betonen die Experten des US-Investmenthauses.

Comeback für diesen Energie-ETF?

Der US-Energiesektor gehört zu den Verlierern des laufenden Jahres 2020. Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (WKN: A142NX) verlor in diesem Jahr rund fünfzig Prozent seines Wertes. Mit dabei sind Titel wie Exxon, Chevron oder ConocoPhilips. Der physisch-replizierende und thesaurierende ETF vereint aktuell mehr als 130 Millionen Euro auf sich und kostet jährlich 0,15 Prozent.