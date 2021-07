Erneuerbare Energien rechnen sich zunehmend

Die Experten des Asset Managers sehen in erneuerbaren Energien sogar handfeste Kostenvorteile: „Im Bereich der erneuerbaren Energien, dem Motor der Energiewende, ist schon länger ein ermutigender Trend zu beobachten. Subventionen und Investitionen seit mehr als 10 Jahren haben dazu geführt, dass die Kosten für Wind und Solar heute auf einem Niveau liegen, mit denen die alternativen Energien die Kosten für Öl und Gas in den meisten Märkten unterbieten können. Private Haushalte und Unternehmen können heute also bereits Geld mit einem Umstieg auf erneuerbare Energien sparen“, so die Anlage-Profis.

Ein ETF nimmt Fahrt auf

Was sich in der Praxis bewährt, kann auch am Aktienmarkt nur vielversprechend sein. Anleger, die mittels ETFs in erneuerbare Energien investieren wollen, können sich den First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF (WKN: A2DLPK) näher ansehen. Der ETF bündelt 53 Titel rund um erneuerbare Energien und büßte 2021 rund sechs Prozent ein. Zuletzt ging es aber bereits deutlich nach oben. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,6 Prozent.