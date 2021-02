„Der chinesische Onshore-Anleihemarkt hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt“, sagt Briscoe. Parallel zum starken Wachstum hat die Regierung begonnen, den Markt für ausländische Investoren immer weiter zu öffnen. Eine erste Einbindung chinesischer Anleihen in wichtige globale Anleiheindizes ist bereits erfolgt.

Als Konsequenz strömt ausländisches Kapital in den Markt. „Dennoch ist der Anteil ausländischer Investoren am Gesamtmarkt immer noch sehr gering und liegt bei unter drei Prozent“, sagt Briscoe. Auch wenn wachsendes Interesse zu beobachten ist, so spielen chinesische Anleihen in vielen globalen Portfolios bislang nicht die Rolle, die der wirtschaftlichen Stellung und Perspektive des Landes entspricht.

Über die nächsten zehn Jahre dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft rund 30 Prozent zum globalen Wirtschaftswachstum beitragen. Die Verschiebung der wirtschaftlichen Schwerkraft gen Asien ist vorprogrammiert. Investoren sollten sich rechtzeitig positionieren.