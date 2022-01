ESG: Nachhaltigkeit erobert Chinas Aktien – dieser ETF passt dazu

Nachhaltigkeit und China – hier treffen sich zwei Megatrends. Mit diesem ETF kannst du auf ESG-Basis auf den chinesischen Aktienmarkt setzen.

Im Bereich der nachhaltigen Geldanlage gibt es ein magisches Kürzel: ESG. Diese Abkürzung steht für Environmental, Social und Governance, also die Anlage im Einklang mit der Umwelt, dem Sozialwesen und einer maßvollen Unternehmensführung. Der Ausschluss solcher ETFs bzw. eigentlich Indizes ist auch nicht so arg, dass große Änderungen zum Original zu erwarten sind. Mit ESG-ETFs kannst du dich also von den großen „Sündern“ verabschieden bei dennoch breiter Streuung und kaum Abweichung zum konventionellen ETF. ESG kann sogar Renditevorteile bringen.

ESG-Aspekte gewinnen in China für Unternehmen und Investoren zunehmend an Bedeutung. „Wir denken, dass Branchenführer mit gutem ESG-Profil bei der langfristigen Performance überzeugen werden“, sagt Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities bei UBS Asset Management. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ein Portfolio basierend auf dem MSCI China mit stärkerer Gewichtung Richtung ESG bessere Performance liefern kann als der klassische MSCI China.