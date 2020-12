ETF auf Asien-Anleihen könnte wieder interessant werden

Positive Signale vor allem in Asien

Obwohl Schwellenländer sich oftmals nur in Lokalwährung refinanzieren können und daher Nachteile in Kauf nehmen müssten, gebe es beim Blick auf die Details auch positive Entwicklungen: „Die schwindende Binnennachfrage hat Importe in Schwellenländer sinken lassen. Zugleich ging weltweit zwar die Nachfrage nach klassischen Exportgütern aus Schwellenländern zurück, doch fiel dies aufgrund sinkender Lokalwährungen weniger stark ins Gewicht. In einer Phase, in der die für viele Volkswirtschaften wichtigen Touristeneinnahmen weggebrochen sind, sind sinkende Leistungsbilanzdefizite eine wichtige Unterstützung“, so Western Asset Management.

Tipp: Der Solidaritätszuschlag fällt für die meisten Bundesbürger weg. Hier geht es zum Soli-Rechner.

Starten Asien-Anleihen wieder durch?

Vor allem Schwellenländer aus Asien sind bislang gut aus der Pandemie gekommen. Steigt in den kommenden Monaten der Risikoappetit, könnten Anleihen in Lokalwährungen wieder profitieren. Der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (WKN: A1JTNB) bündelt 186 Positionen und lieferte 2020 bislang eine schmale Rendite von etwa 0,70 Prozent. Die wichtigsten Emittenten stammen aus China, Korea und Indonesien. Der ETF kostet jährlich 0,5 Prozent.