ETF auf Betongold – hält der Aufwärtstrend noch weiter an?

Betongold läuft bestens, die Preisentwicklung zeigt nach oben. Eine nachhaltige Zinswende ist nicht in Sicht. Kann der Boom am Immobilienmarkt trotzdem so weiter gehen?

In fast allen größeren Ländern auf der Welt boomt der Markt für Wohnimmobilien. Nach Informationen der Deutschen Bank legten die Verkaufspreise in Neuseeland auf Jahressicht um 29 Prozent, in Kanada und in den USA um rund 25 Prozent zu. In vielen europäischen Ländern befänden sich die Preiszuwächse zumindest im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Wird der Boom in der Immobilienbranche weiter anhalten und können Anleger davon profitieren? Gute Gründe sprechen dafür.

Einer der wesentlichen Treiber für die Preisentwicklung beim Betongold der vergangenen Jahre seien die historisch niedrigen Zinsen, sagt Mathias Lebtig, geschäftsführender Gesellschafter bei der FP Asset Management. Anleihen und festverzinsliche Anlagen konkurrierten mit Immobilien um die Geldzuflüsse. Erst wenn tatsächlich eine deutliche und nachhaltige Zinswende nach oben kommen würde, wäre das negativ für den Immobilienmarkt, so Lebtig.