ETF auf US-Aktien: Daten für US-Volkswirtschaft machen Hoffnung

In den USA hellen sich die Aussichten für die Volkswirtschaft wieder auf. Im Gegensatz zu Europa sind die Firmen positiv gestimmt. Hier eine Anregung für einen ETF auf US-Aktien.

Während der vergangenen Monate war die Berichterstattung rund um die USA eindeutig: Das Land leidet stark unter der Pandemie und die Risiken überwiegen die Chancen. Nun zeigen aber Konjunkturdaten, dass es mit der Wirtschaft in den USA nach dem Rekordeinbruch rasant wieder nach oben geht.

„Die Markit-Einkaufsmanagerindizes zeigten in der letzten Woche ein klares Bild: in den USA stieg die Zuversicht der Unternehmen sowohl im Dienstleistungs- als auch im Industriesektor deutlich an, während in der Eurozone beide Komponenten nachgaben“, sagt Carsten Mumm Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel.

US-Unternehmen berichteten von einer steigenden Nachfrage, anziehenden Produktpreisen und zunehmender Beschäftigung. In Europa zeige sich aufgrund des hohen Kostendrucks ein gegenteiliges Bild, so der Experte. „Die Beschäftigung wurde abgebaut, die Nachfrage blieb schwach und die Absatzpreise sanken“, sagt Mumm.