ETF-Rohstoffbericht – Entwicklung der Rohstoff-Sektoren des ETF-Marktes

Der monatliche ETF-Rohstoffbericht von WisdomTree informiert über Trends und Entwicklungen des Rohstoff-Handels der vergangenen vier Wochen. Erfahren Sie, welche Rohstoffe bei Anlegern auf besonderes Interesse stoßen.

„Wir erleben derzeit einen globalen wirtschaftlichen Systemschock, der zumindest auf Augenhöhe mit der großen Finanzkrise von 2008 zu verorten ist. In vielerlei Hinsicht könnte es jedoch schlimmer sein. Während die Welt die notwendigen Schritte zur Eindämmung von COVID-19 unternimmt, wird gleichzeitig die globale Wirtschaft heruntergefahren. Die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft und der Vermögensmärkte wird auf die Probe gestellt. Offensichtlich gibt es Probleme mit den unterschiedlichen Vermögenswerten, insbesondere der Liquidität. Der Durst nach Cash und bargeldähnlichen Assets wie Gold und Staatsanleihen stieg stark. Aber selbst diese Vermögenswerte sind gegen die Herausforderungen in diesem Umfeld nicht immun.

Erfreulicherweise stellen sich Zentralbanken und Finanzbehörden der Herausforderung, vor der wir stehen. Obwohl sich die Märkte zunächst unbeeindruckt von deren Bemühungen zeigten, haben alle großen Zentralbanken nach der raschen Ankündigung weitere Maßnahmen angekündigt. Nach dem Vorbild des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi „What ever it takes“. Die Finanzbehörden, die normalerweise durch parteipolitische Maßnahmen behindert werden, haben die Dringlichkeit der Situation weitgehend gespürt. Deutschland scheint sich von der „Schwarzen Null“ des Haushalts verabschiedet zu haben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes haben die USA anscheinend ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar genehmigt. Und die meisten Länder haben ähnlich mutige Pläne angekündigt.

Doppelter Schock löste beispiellose Volatilität auf dem Ölmarkt aus