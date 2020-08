ETFs: Grundstoffe sind günstig und erzielen Outperformance

Während Gold die Titelseiten schmückt, bleiben Grundstoffe ein Thema für Profis. Aber auch hier winken attraktive Renditen für Investoren. Der Markt feiert ein fulminantes Comeback.

Im März war die Rohstoff-Community nervlich am Boden. Die Parallelen zur düsteren Zeit während der Finanzkrise waren offensichtlich. Die Kurse von Industriemetallen, wie etwa Kupfer, notierten tief im roten Bereich. Doch schon schnell zeigte sich, dass diese Krise anders sein würde. Am Markt für physische Metalle blieb die Nachfrage stabil. Bald zogen auch die Kurse an den Terminbörsen wieder an – und kletterten teilweise deutlich über das Vor-Krisen-Niveau.

Auch Ulrich Stephan, Kapitalmarktstratege der Deutschen Bank, verweist auf diese positive Entwicklung. „Der Sektor Stahl und Minen hat sich in den vergangenen drei Monaten so gut entwickelt wie kein anderer europäischer Sektor. Zum Gesamtmarkt beträgt die Outperformance rund 20 Prozent. Maßgeblich dazu beigetragen hat der starke Preisanstieg von Industriemetallen aufgrund der anziehenden Nachfrage aus China“, so Stephan.