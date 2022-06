Euro Stoxx 600-ETF: Europäische Titel zum sukzessiven Wiedereinstieg

Konjunkturelles Umfeld besser als gedacht

Das konjunkturelle Umfeld sieht Schoppen gar nicht so trübe, wie es auf den ersten Blick wegen der Konsum beeinträchtigenden Inflation und den Lieferkettenproblemen scheint. „Wir befinden uns in Europa noch immer in einem Umfeld, in dem die Haushalte hohe Summen angespart haben und noch immer Konsum nachholen“, erklärt der Experte. „Die Arbeitslosenquote ist niedrig und die Unternehmen verdienen gut – daher ist das Gesamtbild nicht nur negativ“.

Eine Stagflation, also ein Null-Wachstum in Zeiten hoher Inflation, erwartet Schoppen deshalb nicht. „Die Inflation in Europa stammt aktuell zu einem großen Teil aus dem Nahrungsmittelsektor und der Energie. In der Schweiz, die weniger abhängig von Öl- und Gaspreisen ist und etwa 60 Prozent ihres Energiebedarfs über Wasserkraft abdeckt, ist die Inflationsrate mit etwa zwei Prozent zum Beispiel deutlich geringer“, sagt Schoppen.