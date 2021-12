Europa-ETF: Europas Aktien könnten aus der Deckung kommen

Die EU muss sich nicht hinter anderen verstecken, wenn es um Zukunftsprogramme geht. Vor allem der Süden könnte profitieren. Wir stellen euch einen Europa-ETF vor, mit dem ihr am Wachstum teilhaben könnt.

Bietet Europa möglicherweise mehr Wachstum als Schwellenländer oder die USA? Viele Anleger werden sich angesichts des langfristigen Kapitalmarktausblicks von J.P. Morgan Asset Management verwundert die Augen reiben. Die Experten erwarten nämlich jährliche Erträge in Höhe von 5,8 Prozent.

„Hauptursache für das schwache Wachstum in Europa war neben der Strukturkrise des Bankensektors vor allem die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Volkswirtschaften in der Peripherie und der Zwang zur Haushaltkonsolidierung“, betont Matthias Schulz, Managing Director bei J.P. Morgan Asset Management. Der Wiederaufbaufonds im Rahmen der Pandemie, der ein Gesamtvolumen von zwei Billionen Euro hat, könnte nun aber als Impulsgeber für die gesamte Region fungieren, so die Experten.