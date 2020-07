Ein Europa-ETF könnte von der Erholung profitieren

Der Lockdown ist fast vergessen, die Stimmung steigt. Europa erholt sich. Der passende Europa-ETF könnte jetzt durchaus profitieren.

Wie geht es weiter mit Europa? Die Experten der Fondsgesellschaft Barings sehen die wichtigsten Volkswirtschaften angesichts des Sommers auf einem guten Weg. Mit sinkenden Infektionszahlen hätten sich viele Länder wieder geöffnet, was zu einer zarten Erholung der Konjunkturdaten geführt habe. Dennoch sei der Kontinent noch nicht übern Berg: „Doch gerade die Wirksamkeit der öffentlichen Unterstützung lässt Zweifel an der Geschwindigkeit und Solidität der Erholung aufkommen: Arbeitslosigkeit und Konkurse – die Kanarienvögel im Kohlebergwerk jeder Rezession – haben sich in den meisten EU-Ländern kaum bewegt. Dies ist eindeutig ein Ergebnis der großzügigen Kurzarbeiterregelungen und Schutzprogramme der Regierungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Wirtschaft in der Lage sein wird, alle beurlaubten Arbeitnehmer und Unternehmensumsätze zurückzuholen, bevor diese Programme auslaufen“, so Matteo Cominetta, Senior Economist des Barings Investment Institute.