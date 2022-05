Europäischer Banken-ETF: Prinzip Hoffnung

Steht die europäische Bankenbranche vor einem Comeback? Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, Unsicherheiten trüben den Ausblick. Doch spielt die EZB mit, könnte eine starke Kurserholung einsetzen. Ein ETF bildet die Branche ab.

Europas Banken hinken seit Längerem ihren US-Pendants in Sachen Größe und Ertrag nach. Doch die aktuelle Berichtssaison zum ersten Quartal dieses Jahres läuft außerordentlich passabel. Wäre nur der Blick voraus kriegsbedingt nicht so trübe. Denn die Branche rechnet mit steigenden Belastungen aus der russischen Invasion in der Ukraine und bereitet sich auf eine Welle von Kreditausfällen vor. Angeführt von der italienischen Unicredit hat die Branche die Rückstellungen für gefährdete Kredite so stark aufgestockt wie seit über einem Jahr nicht mehr.

Die Rede ist von einer Summe von über sechs Milliarden Euro. Die Unsicherheit rund um den Ukraine-Krieg dürfte auch ein Grund dafür sein, dass die bisher erfolgreiche Berichtssaison keine Erholung bei den Bankwerten mit sich brachte. Nach der ersten Woche im Mai hat rund die Hälfte der europäischen Kreditinstitute Quartalszahlen vorgelegt. Knapp zwei Drittel übertrafen dabei die Gewinnschätzungen des Marktes, und zwar mit durchschnittlich 15 Prozent recht deutlich.