Europäischer Bonds-ETF mit Rückenwind

Neuer Emittent über Nacht

Auch im Hinblick auf den Zustand Europas hat die Einigung für den Experten eine Signalwirkung: „Zu begrüßen ist außerdem das Signal: Der Gipfel zeigt, wie weit Europa in relativ kurzer Zeit gekommen ist. Statt auseinanderzubrechen, wurde mit dem Gipfel ein echtes Ergebnis erzielt“, so der Analyst. Auch für die Märkte habe das Ergebnis positive Signale. Billmeier verweist darauf, dass durch die Einigung ein neuer Emittent für Staatanleihen hinzugekommen ist, der in etwa der Größe Deutschlands entspricht.

Europäischer Bonds-ETF mit Potenzial

Um in europäische Staatsanleihen zu investieren, können Anleger auf ETFs zurückgreifen. Der Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF (WKN: DBX0AC) bündelt 389 Positionen und bietet Investoren damit einen Diversifikations-Effekt. Größte Emittenten im Index sind aktuell Frankreich, gefolgt von Deutschland. 2020 legte der ETF um 2,6 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,16 Prozent.