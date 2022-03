Europe 600 Oil & Gas-ETF: Profiteur der Energiekrise

Des einen Freud, des anderen Leid: Während Europas Verbraucher unter den steigenden Energiekosten ächzen, machen die Konzerne ein glänzendes Geschäft. Auch Anleger könnten von der Energiekrise profitieren – mit einem Branchen-ETF.

Seit Monaten jazzen die Weltmarktpreise bei Gas und Öl aufwärts. Zuletzt immer steiler, was im Ukraine-Krieg und dessen zahlreichen Auswirkungen seinen Grund hat. Es herrscht Sorge am Markt wegen der Möglichkeit eines kompletten Lieferausfalls Russlands, entweder als Folge von Importverboten anderer Länder oder eines Ausfuhrstopps Moskaus. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist Russland der drittgrößte Erdölproduzent der Welt und der größte Erdölexporteur auf den Weltmärkten.

Die russischen Ausfuhren von Rohöl und Ölprodukten beliefen sich im Dezember vergangenen Jahres auf 7,8 Mio. Barrel pro Tag. Andere Länder könnten einen Ausfall in dieser Größenordnung bei weitem nicht auffangen. Die OPEC+ zeigt sich von allem unbeeindruckt. Die 23 Staaten der Ölallianz, inkl. Russland, haben just beschlossen, die Fördermenge planmäßig ab April um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Den Bitten vieler Industrieländer nach einer höheren Forderung wurde nicht stattgegeben. Das Ölkartell hält das Angebot also weiter knapp. Die Folge: Die Preise zogen weiter an.