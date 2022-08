Europe Oil & Gas-ETF: Interessant für langfristig orientierte Anleger?

Während der Ölpreis schwächelt, sind die Kurse der europäischen Energiegiganten im Aufwind. Das temporäre Phänomen dürfte enden, gleichwohl bleibt der Sektor attraktiv. Wir stellen eine Branchen-ETF vor.

Der Ölpreis ist jüngst auf ein Sechs-Monatstief gefallen. Die Nordseesorte Brent ist seit ihrem Allzeithoch von 147 Dollar je Barrel im vergangenen März um fast 40 Prozent gesunken. Experten erklärten den Preissturz mit Konjunkturängsten an den Märkten. „Zum einen haben sich zu den Rezessionsängsten in den Industrieländern erhebliche Sorgen um Chinas Konjunktur gesellt. Zum anderen war eine Wiederauflage des Atomabkommens mit dem Iran und die damit verbundene Aufhebung der Sanktionen wohl noch nie so nah“, hieß es zur Begründung von den Rohstoffanalysten der Commerzbank.

Der neue Generalsekretär der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), Haitham al-Ghais, sagte aktuell im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters: „Es gibt viele Spekulationen und Ängste an den Märkten, und das ist es, was hauptsächlich den Preisverfall antreibt.“ „Auf dem physischen Markt hingegen sehen wir die Dinge ganz anders. Die Nachfrage ist immer noch robust“, betonte der seit August amtierenden OPEC-Generalsekretär. Die wieder anziehende Reisenachfrage und der damit einhergehende größere Treibstoff-Bedarf stimme ihn für das kommende Jahr „relativ optimistisch“.