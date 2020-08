Experte rät, Inflation nicht zu unterschätzen – dieser ETF schützt Sie!

Gold anfällig für Korrekturen

„Verschiedene inflationsbezogene Anlagen wie Energie, Gold oder Inflationsbreakevens sind aus unterschiedlichen Gründen teuer. Die Terminstruktur der Futures Preise für ein Barrel steigt: Die Absicherung des Risikos eines Inflationsschocks mit Öl kostet auf dem WTI-Markt derzeit 5 Prozent pro Jahr“, so Ielpo.

„Der Goldpreis, der von mehreren Faktoren wie Unsicherheit, Realzinsen, Dollar und Inflation angetrieben wird, ist in die Höhe geschnellt, so dass er anfällig für Korrekturen ist, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben“, analysiert der Experte. Als Lösung schlägt Ielpo vor, inflationsgebundene Anlagen dynamisch und abhängig von Daten und Nachrichten zu allokieren.

Inflations-ETF mit attraktiver Performance

Kunden von Unigestion dürften von dieser Strategie direkt profitieren. Alle anderen Marktteilnehmer müssen die Markterwartungen rund um die Inflation selbst antizipieren. Um sich taktisch in inflationsgebundenen Anleihen zu positionieren, bietet sich beispielsweise der iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (WKN: A0HGV1) an.

Der ETF bündelt 41 Positionen, unter anderem Titel aus Frankreich, Italien und Deutschland. 2020 steht eine Nullrendite zu Buche. Auf Sicht der letzten drei Monate ging es allerdings um rund fünf Prozent nach oben. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,25 Prozent.