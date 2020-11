Experte: So bringt Indien seine Wirtschaft in Schwung – Chancen für ETF-Anleger?

Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan ist sich sicher: Indien wächst und ist für die Zukunft gut aufgestellt. Tun sich hier Chancen auf für eine ETF-Anlage?

ETFs sind vielseitig einsetzbar: Sie bieten einerseits Zugang zu marktbreiten Indizes und ermöglichen so mit wenigen Produkten eine Anlage in aller Welt. ETFs decken aber auch Regionen und einzelne Märkte ab, so dass Investoren leicht Schwerpunkte setzen oder ihrem Portfolio eine Prise Spekulation beimischen können. Auf eine dieser Investmentmöglichkeiten weist aktuell Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan hin.

„Obgleich auch Indien von der Coronavirus-Pandemie stark betroffen ist, handelt der Nifty 50 Index zurzeit an seinem Allzeithoch. Neben den Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff deuten auch konjunkturelle Frühindikatoren wie die kürzlich veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes auf eine deutliche wirtschaftliche Erholung in Indien hin. Dass das Land noch Großes vorhat, beweist auch die Einladung des indischen Ölministers an globale Konzerne, sich am Aufbau einer strategischen Ölreserve zu beteiligen“, so Stephan.