Dividenden halten sich in den USA trotz Krise stabil. 2021 dürften US-Dividenden sogar nochmals deutlich zulegen. Börsenexperte Dirk Steffen erläutert die Gründe.

Die Vereinigten Staaten waren immer das Land der Aktienrückkäufe. Dabei erwerben Unternehmen eigene Anteile und stabilisieren so den Aktienkurs. Diese Aktien können dann als Übernahmewährung eingesetzt oder aber dem Markt entzogen werden. Doch Aktienrückkäufe sind in den letzten Monaten in die Kritik geraten. Grund war, dass viele Unternehmen trotz Krise eigene Aktien gekauft haben. Nun scheint es, als würden Unternehmen auch in den USA Dividenden wieder stärker in den Fokus rücken. Anleger, die auf US-Dividenden setzen, profitieren von dem Trend.

„Trotz des historischen Gewinneinbruchs dürften die Unternehmen des S&P 500 2020 rund 500 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausschütten – nur knapp ein Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Während 67 Unternehmen angesichts der Rezession ihre Dividende gestrichen oder reduziert haben, hoben 216 Konzerne sie sogar an; gleichzeitig haben die Unternehmen jedoch ihre Aktienrückkäufe deutlich reduziert“, schreibt Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Deutschen Bank.