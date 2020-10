Experten: Diese Anleihen bleiben weiter interessant fürs Depot

Anleihen sind aktuell nicht sehr en vogue. Dennoch sehen Experten eine spezielle Anleihengattung weiter als interessant an. ETFs machen ein Investment besonders leicht.

Viele Anleger haben sich gänzlich vom Anleihemarkt verabschiedet. Doch für professionelle Investoren gehört die Anlageklasse auch weiterhin dazu. Die Experten der Fondsgesellschaft NN Investment Partners gehen davon aus, dass die wichtigen Notenbanken an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten und den Anleihemarkt stützen werden – und zwar ungeachtet der aktuell getrübten Stimmung.

„Unser ‘Big-Data-Score‚ für die geldpolitische Stimmungslage hat sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die öffentliche Wahrnehmung der geldpolitischen Unterstützung in den USA und der Eurozone ist auf das Niveau von vor März gesunken“, so Fouad Mehadi, Senior Investment Strategist Fixed Income, NN Investment Partners.