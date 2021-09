extraETF Nutzer lieben ihn: Den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard ist der zweitgrößte ETF-Anbieter. In Deutschland ist der Anbieter erst seit ein paar Jahren am Markt, hat sich aber schnell etabliert. Das liegt vor allem daran, dass er günstiger ist, als die Konkurrenz. Auch die Tracking-Differenz ist sehr gut – Vanguard bleibt immer sehr eng am jeweiligen Index und teilweise schlagen die ETFs sogar den Index minimal. Das ist ein guter Grund, sich den Anbieter mindestens mal näher anzuschauen.

Minimale Unterschiede zur Konkurrenz

Der FTSE All-World ETF ist wie bereits erwähnt dem iShares MSCI ASWI ETF sehr ähnlich. Beide haben einen starken Fokus auf amerikanische Aktien großer Unternehmen und auch die Gewichtung der Branchen unterscheidet sich nur in Nuancen.

Vergleicht man die Performance der beiden großen All-World-ETFs, ist sie nahezu identisch und die Wertentwicklung weicht kaum voneinander ab. In den letzten 12 Monaten lag die Wertentwicklung vom Vanguard-ETF bei 30,89%, von iShares bei 31,06%. Auch im Zeitraum von 5 Jahren zeigt sich ein ähnliches Bild.

Dass Vanguard hier bei Anlegern dennoch die Nase vorn hat, liegt also sicherlich vor allem an den günstigen Kosten und der großen Diversifizierung. Wer in den FTSE All-World investiert, investiert im wahrsten Sinne des Wortes wirklich in die ganze Welt.