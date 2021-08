Französische Aktien laufen gut. Das liegt an bestimmten Branchen. Ein Frankreich-ETF bietet sich als Investment besonders an.

Vierzig Titel umfasst der französische Leitindex so lange Anleger denken können. Inzwischen sind 40 auch in Deutschland das neue 30 und der deutsche Leitindex zieht in punkto enthaltene Unternehmen nach. Nicht nachziehen kann der Dax gegenüber dem CAC 40 jedoch in seiner Zusammensetzung. Der Mix an der französischen Börse ist einzigartig und geprägt von einigen Luxuskonzernen. An der Börse kommt das gerade heute besonders gut an. Dieser Meinung sind auch die Experten der Deutschen Bank. „Der Leitindex der Pariser Börse CAC 40 stellt den Dax mit einem Anstieg um etwa 24 Prozent seit Jahresbeginn in den Schatten. Der hiesige Leitindex stieg im gleichen Zeitraum ohne Berücksichtigung der Dividenden um gut zwölf Prozent“, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Der Börsenprofi bestätigt die zuletzt starke Rolle von Luxuskonzernen und verweist auf neue Rekordhochs bei Titeln wie LVMH und Co.