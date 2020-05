Für die Zukunft bleiben Aktien im Welt-ETF weiterhin alternativlos

Der Aktienmarkt ist mit Blick auf die kommenden Jahre optimistisch. Dieser Welt-ETF ist ein solides Basisinvestment für die Zukunft.

Die Experten des Vermögensverwalters Euroswitch sind mit Blick auf die Aktienmärkte optimistisch. Zwar preise der Markt aktuell einen starken Anstieg des Gewinnwachstums in den kommenden Jahren ein, doch blieben Aktien gerade im Spiegel der gesunkenen Renditen alternativlos. „2020 ist gedanklich abgeschrieben, von den Unternehmensergebnissen wird wenig erwartet“, so Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. 2020 rechneten Investmentbanken mit Gewinneinbrüchen von fünfzig bis sechzig Prozent verglichen mit 2019. Ausgehend von einer V- bis schlank U-förmigen weltwirtschaftlichen Erholung werden 2021 Gewinnsteigerungen von achtzig bis einhundert Prozent gesehen. „Aber selbst dieser gewaltige Anstieg führt dazu, dass die aggregierten Unternehmensgewinne in 2021 etwa 20 Prozent niedriger sein werden als im Referenzjahr 2018, bevor die Kursrally bis zu den Allzeithöchstständen im Februar 2020 begann“, so der Experte weiter.

Breit gestreut oder smart selektiert