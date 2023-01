Autor Redaktion

Florian Hainzl

15. November 2022 Consumer-Staples-ETF: Mit US-Basiskonsumgütern gegen die Inflation?

Dass Lebensmittel immer teurer werden, bereitet uns allen Bauchschmerzen. Dennoch: Wir müssen essen und trinken. Warum also als Anleger nicht von den steigenden Verbraucherpreisen profitieren und in den passenden Consumer-Staples-ETF investieren. Ist es jetzt zu spät für den Einstieg oder lohnt sich ein Engagement in den Sektor nach wie vor?