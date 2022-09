Gesundheit! Mit diesem ETF bleibt dein Depot jetzt top-fit

Konjunkturelle Zwischenphase

Eine drohende Rezession wird dafür in Kauf genommen. Doch viele Menschen treibt die Furcht vor einem Wirtschaftsabschwung um, auch an den Aktienmärkten. Matthias Born, Investmentchef bei der Bank Berenberg, beruhigt: „Die gute Nachricht ist: Vieles ist schon in den Kursen enthalten. Wir wissen ja, dass kein Gas mehr aus Russland kommt, dass die Unternehmen leiden und dass die Zinsen steigen. Darauf haben die Aktienmärkte schon mit deutlichen Verlusten reagiert“, sagte Born im Interview mit der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Natürlich stelle sich die Frage, wie schlimm es werden könne, so Born weiter. „Ich gehe davon aus, dass die Gewinne vieler Unternehmen noch deutlich sinken. In der Vergangenheit war es aber so, dass der Aktienmarkt längst durch sein Tief durch war, wenn der Wirtschaftsabschwung dann tatsächlich eingetreten ist. Zurzeit bewegen wir uns in der Zwischenphase. Dadurch ergeben sich in den nächsten Monaten gute Chancen für Anleger“.