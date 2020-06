Jetzt einen Gold-ETC als Beimischung ins Depot legen?

Immer mehr Anleger setzen auf Gold. Ein spezialisierter Gold-ETC kostet wenig und bietet auch sonst einige Vorteile für Anleger.

Gerade in der Krise setzen Anleger auf physisches Gold. Wer das Edelmetall wirklich als Versicherung gegen den Systemkollaps sieht, sollte besser zu Münzen oder Barren greifen. Für alle anderen Investoren, tun es auch spezialisierte Produkte. Wie Ulrich Stephan, Kapitalmarktstratege der Deutschen Bank, schreibt, habe die Nachfrage nach physischen Beständen in den USA zuletzt deutlich zugenommen: „Die Vereinigten Staaten importierten innerhalb von zwei Monaten physisches Gold aus der Schweiz in einer Größenordnung, die sämtliche Einfuhren der vergangenen acht Jahre übertraf. Auch melden Anbieter börsengehandelter, mit physischem Gold gedeckter Fonds seit nunmehr sechs Monaten signifikante Zuflüsse, weshalb dort nun weltweit 3.500 Tonnen investiert sind. Und somit im Vergleich etwas mehr als die Goldbestände, die die Bundesbank als Teil ihrer Währungsreserven in den Tresoren bunkert“, schreibt Stephan.