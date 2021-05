Gold-ETC: Nachfrage aus Asien steigt – so profitieren Sie!

Gold glänzt wieder – zumindest ein bisschen. Auch wenn das Edelmetall von seinen Höchstkursen noch ein wenig entfernt ist, zeigt sich ein positives Bild.

Wer Gold einem Depot beimischen will, kann jetzt zu ETCs greifen. Denn nach einem deutlichen Einbruch der Nachfrage im vergangenen Jahr, gewinnt das Edelmetall wieder an Beliebtheit – insbesondere in Asien. „Während die Verkäufe von börsennotierten Zertifikaten auf Gold in den USA weiter anhielten, stützte die überraschend robuste physische Nachfrage aus dem asiatischen Raum die Preise.

Indien importierte im März 153 Tonnen beziehungsweise knapp fünf Millionen Feinunzen – so viel binnen eines Monats wie jahrelang nicht. Die Nachfrage übertraf wegen des im März relativ niedrigen Preisniveaus und wegen der noch recht niedrigen Covid-19-Infektionsraten die Erwartungen; sie sollte mit den stark ansteigenden Corona-Fallzahlen ab Mitte April aber nun sinken“, fasst Chefstratege der Deutschen Bank Ulrich Stephan zusammen.