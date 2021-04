Goldförderer-ETF: Langfristig bietet Gold eine gute Perspektive

Gold fällt und fällt. Warum das Edelmetall trotzdem vielversprechend ist, erklären die Experten von Donner & Reuschel.

Hat Gold seinen Glanz verloren? Carsten Mumm von der Privatbank Donner & Reuschel sieht das Edelmetall aktuell positiver als viele Marktteilnehmer. Trotz des inzwischen etablierten kurzfristigen Abwärtstrends könnte Gold langfristig wieder interessant werden. „Trotz des Dauer-Lockdowns in Europa, weltweit explodierender Staatsschulden, niedriger Nominalzinsen und steigender Inflationsperspektiven fiel die „Krisenwährung“ auf derzeit nur noch 1.700 US-Dollar. Einerseits mögen die weltweit haussierenden Aktienbörsen einige Anleger zu Umschichtungen aus Edelmetallen veranlasst haben – zumal in den letzten Wochen immer wieder charttechnisch wichtige Unterstützungen gebrochen wurden, es sich also ein intakter Abwärtstrend ergeben hat.

Zudem hat der relativ deutliche Zinsanstieg, allen voran in den USA, lange nicht vorhandene Anlageopportunitäten gebracht, die parallel stark gestiegenen Kryptowährungen haben Kapital angezogen und ein festerer US-Dollar sorgte für eine sinkende Goldnachfrage aus anderen Währungsräumen“, so Mumm.