Margen für Goldminen nach wie vor intakt

Der Rückgang des Goldpreises unter die Marke von 1.700 US-Dollar im März war für die Minengesellschaften kein Grund zur Sorge, da sie weiterhin einen starken Cashflow meldeten. Während die meisten Analysten für 2021 von einer niedrigen, einstelligen Kosteninflation ausgehen, enthalten die längerfristigen Prognosen nach wie vor Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, AISC) von etwa 1.000 US-Dollar pro Unze.

„Wir schätzen die durchschnittlichen AISC für 2021 um vier Prozent höher als für 2020 und somit auf 1.047 US-Dollar pro Unze für das von uns abgedeckte Universum. Nach unserem Dafürhalten werden die AISC der Unternehmen in unserem Portfolio im Jahr 2021 durchschnittlich 1.023 US-Dollar betragen“, sagt Foster. Die Hauptgründe für die höheren Kosten 2021 sieht er vor allem bei Punkten wie Lizenzgebühren, Kapital für den Unterhalt der Minen, Treibstoffkosten sowie pandemiebedingten Zusatzkosten.

Weitere Kostentreiber, die im Jahr 2021 überraschen könnten, seien die Stahlpreise und die Währungsstärke in Kanada und Australien. Auch Engpässe bei Halbleitern könnten die Produktion von Maschinen in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigen. Die Unternehmen weisen in diesem Zyklus jedoch eine bessere Kostenkontrolle auf als je zuvor.„Die Kosten konnten begrenzt werden, da sich die Unternehmen eher auf die betriebliche Effizienz konzentrieren und weniger von Wachstum besessen sind“, sagt Foster. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Kostenbegrenzung ist laut dem Goldexperten die Einführung neuer Technologien wie autonomer Förder- und Transportsysteme oder neuer Einrichtungen zur Erzsortierung, welche Material-, Wasser- und Stromverbrauche senken können.

Goldminen-ETF

