Goldminen-ETF: Das alternative Investment in Gold

Auch wenn Gold in diesem Jahr Gegenwind erfahren sollte, darf man es nicht abschreiben. Eine gute Kompromisslösung könnten Goldminenaktien ein. Deren Kurse können auch steigen, wenn der Goldpreis nicht anzieht.

Das Edelmetall hat den Ruf als Inflationsschutz und Anlage in Krisenzeiten. Da verwundert es dann doch, dass Gold im vergangenen Jahr so enttäuschte – angesichts einer selten gesehenen globalen Teuerungswelle und der Corona-Wirren. Die Inflationsrate war immer weiter gestiegen, auf zuletzt fünf Prozent in Europa und sieben Prozent in Amerika, Doch Gold verlor in 2021 an Wert, zumindest in Dollar gemessen. Und in Euro reichte es nur zu einem kleinen Gewinn.

Die Inflation hätte der nicht ausgeglichen. Die Analysten von Heraeus sprachen von einer „Seitwärtsbewegung“. Gründe für die schwache Entwicklung des Goldpreises im vergangenen Jahr gibt es einige. Die schwache Nachfrage der Schwellenländer etwa, oder die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie. Dominierend aber war wohl der Aktienmarkt, der mit Rekordkursen die Anlegergunst prominent für sich einnahm und so andere Anlageklassen wie Edelmetalle in den Schatten stellte.