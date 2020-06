Ein Goldproduzenten-ETF bietet aktuell Chancen

Selbst renommierte Fondsgesellschaften setzen aktuell auf Gold. Ein Goldproduzenten-ETF bietet Zugang zu den größten Gold-Unternehmen.

Die Fondsgesellschaft Carmignac gibt aktuell Einblick in ihre Anlagestrategie. Entscheidend für die Experten ist die aktuell „bedingungslose Unterstützung“ der Märkte seitens von Staaten und Notenbanken. Auch würde die derzeitige Situation Selektionsprozesse am Markt beschleunigen. Positiv sind die Experten allerdings für den Goldpreis gestimmt. „Wir halten große Positionen in Goldminen“, so Didier Saint-Georges, Mitglied des strategischen Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac. In der Tat hat der Sektor während der vergangenen hektischen Marktphase besser abgeschnitten, als Standardwerte oder Technologietitel.