Goldproduzenten-ETF überzeugt mit beeindruckender Rendite

Gold gilt als Krisenmetall. Obwohl die Pandemie auch Produzenten getroffen hat, hat sich die Branche gut entwickelt. Dieser Goldproduzenten-ETF profitiert.

Gold unterscheidet sich von vielen anderen Rohstoffen, schreibt Alastair Irvine, Produktspezialist im Independent Funds Team, in einem Marktkommentar von Jupiter Asset Management. Dabei betont der Experte, dass das Edelmetall anders als Rohstoffe einen intrinsischen Wert habe. Während die Kurse anderer Rohstoffe auf unter null fallen könnten, sei dies bei Gold anders. „Trotz des jahrtausendelangen wirtschaftlichen Fortschritts und der Entwicklung moderner Fiatwährungen, behält Gold seinen Glanz als wertvolle Absicherung. Die Zentralbanken des 21. Jahrhunderts halten keine Öl-, Kupfer- oder Eisenreserven in ihren Tresoren: Sie besitzen Gold“, betont Irvine und betont die Bedeutung von Gold in Krisenzeiten. „Denn Gold bietet Schutz gegen Geldentwertung, wenn die Realzinsen, sprich die Zinsen abzüglich der Inflation – negativ sind“, so der Produktspezialist.

Einbruch des Ölpreises als Segen