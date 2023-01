Autor Katja Brauchle

Antje Erhard

9. Dezember 2022 Ausblick Anleihenmarkt 2023: Besser, wenn die Voraussetzungen passen

Die Aussichten am Anleihenmarkt werden besser: Die Renditen vor allem in den USA sollten schon in der ersten Jahreshälfte ihren Höhepunkt erreichen. Doch die meisten Volkswirte erwarten eine Rezession im Euroraum und den USA im ersten Halbjahr und eine leichte Erholung im zweiten. Vorausgesetzt, die Notenbanken hören allmählich auf, die Zinsen zu erhöhen. Die spannende Frage ist: Was wenn nicht?