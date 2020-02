Griechenland-ETF kehrt zur Normalität zurück

Griechische Staatsanleihen rentieren unter einem Prozent. Nun winkt gar das Investment-Grade-Rating. Auch ein Griechenland-ETF ist interessant.

Über viele Jahre galt Griechenland als Synonym für eine wirtschaftliche Schieflage und Misswirtschaft. Doch das Land hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. 2019 erzielten griechische Standardwerte eine Rendite von mehr als vierzig Prozent. Nun könnte das Land vor einem weiteren wirtschaftlichen Meilenstein stehen. Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank, skizziert die Aussicht auf einen Investment-Grade-Status für Anleihen aus Griechenland. „Die Rendite zehnjähriger griechischer Staatsanleihen ist seit Jahresbeginn um rund 0,5 Prozentpunkte auf 0,93 Prozent gesunken und liegt damit erstmals unter der Marke von einem Prozent. Für die starke Performance gibt es neben der erhöhten Risikobereitschaft in den vergangenen Wochen auch fundamentale Gründe: zum einen die erreichte politische Stabilität, zum anderen ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Die EU-Kommission erwartet 2020 ein Plus von 2,4 Prozent zum Vorjahr. Dies hat Hoffnungen auf eine weitere Verbesserung der Kreditbonität bis hin zur Erlangung eines „Investment Grade“-Ratings für griechische Staatsanleihen befeuert“, so Stephan.

Für Investoren bleiben Risiken