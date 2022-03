Großbritannien-ETF: Gute Gründe für britische Aktien

Großbritannien hilft der Ukraine in vielen Bereichen. Zuletzt ging es gar einigen Oligarchen-Palästen in London an den Kragen. Warum die Insel eine vielversprechende Anlage-Idee ist.

Großbritannien engagiert sich im Zusammenhang mit der Ukraine und zeigt damit europäische Solidarität. Dass dieses Engagement auch der Unabhängigkeit von Russland geschuldet ist, zeigen Ausführungen von Ulrich Stephan, Chefanalyst der Deutschen Bank: „Die Bank of England dürfte sich in dieser Woche trotz des Russland-Ukraine-Kriegs kaum von einer weiteren Leitzinserhöhung abbringen lassen. Zwar werden das Embargo für Energieimporte aus Russland sowie die hohe Inflation auch in der britischen Wirtschaft Spuren hinterlassen. Russland deckt mit einem Anteil von fünf Prozent bei Erdgas und acht Prozent bei Rohöl aber nur einen geringen Anteil des gesamten britischen Energiebedarfs. Gleichzeitig beläuft sich das Handelsvolumen mit Russland auf weniger als ein Prozent der Wirtschaftsleistung. Großbritannien dürfte unter dem Konflikt somit weniger leiden als andere europäische Länder“, so Stephan.