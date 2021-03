Großbritannien: FTSE 100 hat die Nase vorn

Obwohl die Situation in Großbritannien zunehmend freundlicher wird, hat der Anlageexperte eine klare Präferenz, wenn es um britische Aktien geht. „Für einen Einstieg in britische Nebenwerte ist es meiner Meinung nach jedoch mittlerweile zu spät. Angesichts des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 19 erscheint mir die Konjunkturerholung größtenteils bereits eingepreist zu sein. Interessanter erscheint der FTSE 100, der trotz positiver Entwicklung bisher der Weltwirtschaft hinterherhinkt und zudem günstig bewertet ist“, so Stephan. Der FTSE 100 hat darüber hinaus den Vorteil, dass es verschiedene ETF-Lösungen gibt. So können Anleger mit nur einem Produkt breit gestreut investieren.

Briten-ETF mit schmalen Kosten

Der iShares FTSE 100 UCITS ETF (WKN: A0YEDM) punktet mit den einhundert größten Aktientiteln Großbritanniens. 2021 legte der ETF bereits eine Performance von 6,7 Prozent aufs Parkett. Bekannte Vertreter im Index sind Unilever, AstraZeneca oder auch HSBC und Rio Tinto. Aktuell sind 1,7 Milliarden Euro im ETF investiert. Der ETF wird in britischen Pfund geführt und unterliegt damit für Euro-Anleger einem Währungsrisiko. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,07 Prozent.