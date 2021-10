Growth-ETF: Geht die Erfolgsgeschichte weiter?

Experten sehen trotz Stimmungseintrübung weiterhin gute Chancen bei Wachstumsaktien. Anleger können mit einem ETF auf Growth-Titel mit Qualität setzen.

Die anhaltenden Folgen der Pandemie und Lieferengpässe bremsen den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben nun ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Die Institute rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum von nur noch 2,4 Prozent Im Frühjahr hatten sie noch erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 3,7 Prozent zulegt. Trotz aller Eintrübungen: Eine aktuelle Umfrage der Beratungsfirma Deloitte zeichnet ein nach wie vor grundsätzlich positives Bild der Wirtschaftslage, wenngleich mit steigenden Risiken. Demnach beurteilten die Finanzvorstände von über 150 großen Unternehmen den wirtschaftlichen Ausblick im September zwar etwas weniger positiv als noch im Frühjahr, doch die Konjunktur- und Geschäftsaussichten der Befragten bleiben optimistisch.