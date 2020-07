Gute Chancen bei diesem Private Equity-ETF

Privatanleger sollten auf Qualität setzen

Trotz der vielfältigen Chancen mahnt der Experte vor dubiosen Angeboten, mit denen vor allem Privatanleger häufig geködert werden. „Investments in Private Equity sind in der Regel erst ab hohen sechsstelligen Beträgen möglich. Bieten Unternehmen Lösungen für den kleinen Geldbeutel, sollten Anleger zunächst einmal hellhörig werden“, so der Portfoliomanager und verweist auf die gewachsene Geschäftsbeziehung seines Hauses zu einer renommierten Private Equity-Gesellschaft. In der Vergangenheit wurden Privatanlegern oftmals Beteiligungsfonds angeboten, die alles andere als eine ausgewogene Zusammenstellung vielversprechender Unternehmen enthielten.

73 Unternehmen in einem Private Equity-ETF

Um auf Nummer sicher zu gehen, können Anleger börsennotierte Private Equity-Gesellschaften kaufen. Am einfachsten gelingt das mittels spezialisierter ETFs. Ein Beispiel ist der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (WKN: A0MM0N). Das Instrument bündelt 73 Unternehmen. Bekannte Namen sind Partners Group, Blackstone, Brookfield oder KKR. 2020 büßte der ETF knapp 15 Prozent seines Wertes ein, legte zuletzt aber wieder zu. Die Gesamtkostenquote des börsentäglich handelbaren ETF beträgt 0,75 Prozent.