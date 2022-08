Halbleiter: Warum du diese Branche trotz Kursrücksetzern im Auge behalten solltest

Die weiter anhaltende Digitalisierung von Industrie, Dienstleistungen und des alltäglichen Lebens führt dazu, dass wir immer mehr und leistungsfähigere Hardware benötigen. Dies spiegelt sich in Smartphones, PCs, modernen Automobilen, Maschinensteuerungen, Serverfarmen sowie in den Netzwerkinfrastrukturen wieder, die aus Milliarden von Halbleiterbauteilen bestehen. Der Markt für Halbleiter dürfte laut der Plattform IndustryResearch bis 2026 auf mehr als 730 Milliarden US-Dollar anwachsen – mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa fünf Prozent.

Halbleiter-ETF mit guten Aussichten

Der VanEck Semiconductor ETF (WKN: A2QC5J) ist ein ETF, der in Aktien mit Fokus auf Halbleiter investiert. Der zugrundeliegende Index MVIS US Listed Semiconductor zehn Prozent Capped Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die in den USA börsennotiert und in der Halbleiterindustrie tätig sind.