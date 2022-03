Hang-Seng-ETF: Kommt die Wende in China und Hongkong?

Die Märkte in China und Hongkong schwächeln seit Jahren. Inzwischen sind die Bewertungen an einer interessanten Marke angekommen. Wir stellen einen Hang-Seng-ETF vor.

Aktien aus Asien und vor allem Titel aus China sind in den vergangenen Monaten unter die Räder gekommen. Doch die Region bietet auch weiterhin Chancen: Die Demografie stimmt und auch technologisch ist China vielen anderen Volkswirtschaften voraus. Das spricht dafür, dass das Land großes Potenzial hat. Doch lohnt sich ein Einstieg schon jetzt? Die Börse in Hongkong hat zuletzt erneut Schwäche gezeigt. „Am Freitag fiel der Hang-Seng-Tech-Index, der zahlreiche an US-Börsen gelistete chinesische Unternehmen beinhaltet, um fast fünf Prozent.

Auslöser waren zurückhaltende Äußerungen einer US-Aufsichtsbehörde über den Verhandlungsstand mit chinesischen Aufsehern über einen möglichen Ausschluss dieser Firmen vom US-Handel ab 2024. Die zuletzt starken Schwankungen chinesischer Börsen dürften auch auf die zunehmenden Unsicherheiten infolge steigender Covid-19-Fallzahlen in wichtigen Wirtschaftsregionen Chinas zurückgehen, die – verstärkt von der raschen Eskalation geopolitischer Spannungen – den Risikoappetit der China-Anleger insgesamt reduziert haben“, so Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan.