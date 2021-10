Healthcare-ETF: Pillen und Perlen fürs Depot

Der Hype um Biotech- und Pharma-Aktien hat sich zuletzt gelegt, die Kurse gaben nach. Doch die Aussichten bleiben bestechend. Für Anleger eröffnet die Korrektur mit diesem Healthcare-ETF Kaufchancen.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt weiter im Griff. Inzwischen haben sich weltweit rund 250 Mio. Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 liegt nach Daten der John-Hopkins Universität bei knapp 5 Mio.

Immerhin hat sich zuletzt die Lage entspannt, was vor allem an den in vielen Ländern fortgeschrittenen Impfkampagnen liegt. Nach Angaben des US-Herstellers Moderna ist bis Mitte kommenden Jahres genügend Impfstoff verfügbar, um jeden Menschen auf der Welt gegen Covid-19 impfen zu können. Inzwischen wird aber vielfach eine Auffrischungsimpfung empfohlen, für Risikopatienten und ältere Menschen, da die Schutzwirkung bei den mRNA-Vakzinen mit der Zeit nachlässt.