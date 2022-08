Hier stimmt der Umsatz: Der Erfolg dieser Branche ist trotz Krise ungebrochen

Luxus-Branche: Hochprofitabel und umsatzstark

Das sind nur wenige Beispiele einer hochprofitablen und geschäftsstarken Branche, deren margenträchtigen Produkte hoch im Kurse stehen – bei Alt wie bei Jung. Andere Branchen schauen wie das Kaninchen auf die Schlange angesichts dieses Erfolges. Brancheninsider haben hingegen eine einfache Erklärung zur Hand: „Nach zwei Jahren Pandemie freuen sich die Verbraucher wieder auf ein intensiveres soziales Leben und wollen sich mit innovativen und hochwertigen Schönheitsprodukten verwöhnen“, so L’Oréal-Chef Nicolas Hieronimus bei Zahlenvorlage.

Man wachse doppelt so schnell wie der Markt. „Wir sehen keine sinkende Nachfrage“, sagte er dem Sender Bloomberg TV. Ähnlich optimistisch äußerten sich die beiden Luxusgüterhersteller LVMH und Hermès. Voll des Lobes sind deshalb auch die Analystenhäuser: Sanford C. Bernstein goutierte die Zahlen von Hermès als ein „Feuerwerk an guten Ergebnissen“. Der Konzern sei bestens für eine mögliche Rezession gerüstet. Mit Blick auf LVMH schrieb die Deutsche Bank, der Luxusgüterkonzern habe trotz Gegenwinds aus China wegen der Lockdowns ein überragendes Frühjahrsquartal verzeichnet. Die Fachleute setzten ihr Kursziel für die LVMH-Aktie kräftig rauf.