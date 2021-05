Holz-ETF: Bauboom schafft riesigen Nachfrageüberhang

Die meisten Rohstoffe von Kupfer über Edelmetalle bis hin zu Agrargütern befinden sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, da sich die Wirtschaft weltweit erholt und die Nachfrage entsprechend steigt. Doch die Rally der Holzpreise übertrifft noch mal alles. Inzwischen hat der Bauboom in Europa, aber vor allem in den USA einen enormen Nachfrageüberhang produziert, weltweit wird der Markt für Bauholz leergekauft. In den USA explodierten die Futures für geschnittenes Bauholz geradezu. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau hat sich der Preis mehr als verdreifacht.

Wenig Holz vor der Hütte

Auch Anleger könnten von den steigenden Holzpreisen profitieren. Der iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WKN: A0M59G) bündelt 25 der weltweit größten Unternehmen aus der Holz- und Forstbranche. Es handelt sich um einen physisch nachbildenden ETF, der die Erträge ausschüttet. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,65 Prozent im Jahr. 2021 kam der ETF bereits auf einen Wertzuwachs um über 20 Prozent.