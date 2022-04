Hydrogen-ETF: Ist die Dürreperiode für Wasserstoff beendet?

Hier rückt nun das Thema Wasserstoff in den Blick: eine umweltfreundliche Alternative zu Kohle, Öl und Gas, die sich als Energieträger sowohl für zahlreiche industrielle Anwendungen als auch für die Nutzung in privaten Haushalten hervorragend eignet. In Kombination mit der Brennstoffzelle dürfte Wasserstoff künftig ein zentraler Bestandteil eines nachhaltigen Energiesystems sein.

Rückenwind von der Politik

Auf dem Weg dahin sind noch einige technische Hürden zu meistern, was die kostengünstige Erzeugung und klimaneutrale, effiziente Bereitstellung und Verteilung des Energieträgers anbelangt. Doch Rückenwind kommt hier erneut von der Politik: In Europa und Deutschland sollen Vorhaben wie der Euro­pean Green Deal und die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) den Weg weisen. Laut NWS sollen in Deutschland erzeugungsseitig 5 GW Elektro­ly­se­leistung installiert und 14 TWh Wasserstoff auf Basis von 20 TWh erneuerbarer Ener­gien produziert werden.

Auch China könnte eine nationale Wasserstoffstrategie noch in diesem Jahr ankündigen, was ein weiterer Impuls für die Branche wäre. In dem Zusammenhang rechnen die Analysten von JP Morgan mit einem enormen Anstieg der Nachfrage nach sog. Elektrolyseuren, die zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff nötig sind. Die hohen Preise für fossile Brennstoffe könnten zudem dazu führen, dass Wasserstoff früher wettbewerbsfähig wird, als dies bislang erwartet werde. In vielen Anwendungen könne der Energieträger Wasserstoff mittlerweile mit den traditionellen Brennstoffen mithalten, so JP Morgan.

Schwankungsreiche Branche

Mit einem speziellen Hydrogen-ETF können Anleger breit gefächert auf Wasserstoffaktien setzen. Der Sektor erwies sich zuletzt schwankungsreich, ein Engagement als Beimischung bietet sich dennoch für risikoaffine Anleger an, die ein Ende der Dürreperiode erwarten. Der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (WKN: A2QMAL) beispielsweise ermöglicht Anlegern in Unternehmen der Wasserstoffindustrie weltweit zu investieren.

Berücksichtigt werden Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Wasserstoffherstellung bis hin zu Wasserstoffverwendung. Mit im Boot sitzen so bekannte Unternehmen wie Siemens Energy, Linde, Air Liquide oder Orsted aus Dänemark. Der Hydrogen-ETF gab in diesem Jahr bisher um acht Prozent nach, zog zuletzt aber stark an. Die Gebühren belaufen sich auf 0,49 Prozent im Jahr.