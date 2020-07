Immobilien-ETF als Chance zum Comeback nutzen?

Lockdown als Ursache für Markteinbruch

„Auch dank anfänglicher Preiszugeständnisse im April und Mai stieg der Bestand an unverkauften Häusern nicht merklich an. Inzwischen sind die Preise wieder auf Normalniveau und dennoch ist die Nachfrage nach Immobilien in den USA groß“, betont Bazdarich. Auch weist der Experte die Annahme einiger Experten von sich, wonach die Angst vor dem Virus die Wirtschaftsaktivität gebremst hätte. „Die aktuellen Zahlen legen angesichts noch immer schwelender Infektionen in den USA aber nahe, dass es in erster Linie der Lockdown war, der die Aktivität, beispielsweise im Immobiliensektor, gebremst hat“, sagt Bazdarich. Aus marktpsychologischer Sicht lässt sich argumentieren, dass Investoren das Interesse an Immobilien in den USA nur sehr kurzzeitig verloren haben.

Immobilien-ETF mit Aufholpotenzial

Um in den USA Immobilienmarkt zu investieren, können sich Anleger den iShares US Property Yield UCITS ETF (WKN: A0LEW6) näher ansehen. Zwar sind die Unternehmen im Index nicht eins zu eins mit dem Markt für einzelne Häuser vergleichbar, doch besteht bei diesem Index großes Aufholpotenzial. Der ETF bündelt 118 Positionen und verlor 2020 bislang 25,9 Prozent an Wert. Geht es für Immobilien wieder nach oben, könnte der Index wieder zulegen. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,4 Prozent.